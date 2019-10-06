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İran'dan skandal Türkiye açıklaması!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığında olması İran'ı rahatsız etti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye’nin, kendi güvenliğini Suriye’nin egemenliğini ihlal ederek sağlayamayacağını söyleyerek büyük bir skandala imza attı.

06 Ekim 2019 Pazar 20:55
İran'dan skandal Türkiye açıklaması!

Ankara’nın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun kapıda olduğu sinyalini verdiği bir dönemde, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye’nin, kendi güvenliğini Suriye’nin egemenliğini ihlal ederek sağlayamayacağı mesajını verdi.

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran meclisinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken şunları söyledi:

"Türkiye’nin kendi güvenliğini garantiye almasının tek yolunun, Suriye sınırındaki bölgelerine askeri güç yerleştirmesi olduğunu Türk tarafına ilettik."

"Türkiye’nin güvenliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine zarar verecek şekilde sağlanamaz."

İran, Astana sürecinin Rusya ve Türkiye ile beraber üç garantör ülkesinden biri.

Esed'in tarafında yer aldı

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran meclisinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken şunları söyledi:

"Türkiye’nin kendi güvenliğini garantiye almasının tek yolunun, Suriye sınırındaki bölgelerine askeri güç yerleştirmesi olduğunu Türk tarafına ilettik."

"Türkiye’nin güvenliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine zarar verecek şekilde sağlanamaz."

İran, Astana sürecinin Rusya ve Türkiye ile beraber üç garantör ülkesinden biri.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 20:55
  1. Ankara
  2. İran
  3. ABD
  4. Esed

YORUM YAZ

  • enesenes15 dk önce
    Geliyoruz İran bu bölgede daha fazla kan akıtmanıza müsaade etmeyeceğiz inşallah
  • AhmetAhmet18 dk önce
    Rezile bak sen."İran'ın güvenliği Şam dan mı başlıyordu ki acem askeri Suriye'de cirit atıyor" diye soran olmamış bu hergeleye
  • ahmerahmer25 dk önce
    once islam yerine once mezhebi irkcilik ve pers irkciligi dediginiz icin burnunuz b.k tan kurtulmuyor, evanjelik-siyonist isgalcilerle isbirligi mi yapiyorsunuz, suriye bölücülugü mu?ne isinuz var suriyede ha abd, ha israil, ha rusya ha iran...hepiniz sirtlansiniz!
  • klşklş28 dk önce
    diğer tüm ülkeler herşeyde bilgilendiriliyor ama bölge ülkelerine ne için operasyon yapılıyor bu konuda dışişleri bakanlığımız ve sayın cumhurbaşkanımız zayıftır 
  • MuratMurat30 dk önce
    Humeyni abd den fransaya fransadan da irana gelip krali devirirp molla idaresi kurdu bu idare guneydeki ulkeyle icli disli bir devlettir. Proje devletidir. Tipki bizim it feto gibi yani , bunun baska bir modeli. Bu devletin hicbirseyine guvenilmez.
  • murat güzelmurat güzel33 dk önce
    İran tarih boyunca müslümanlara ihanet etmiştir, etmektedir, etmeye de devam edecektir. Yemen de, Irak ta mezhep çatışması çıkartıp müslümanların kanlarını dökmektedir
  • yucel yucel 34 dk önce
    ulan hıyar tehtit zaten suriyeden geliyor ne yapacaktık, iran hiçbir zaman dost oladığı gibi hep düşman olmuştur, tarihinde kafir bir ülkeyle savaşmamıştır sadece müslümanlarla savaşmıştır sözüm ona müslüman ülke.
  • Ke-mal Ke-mal 44 dk önce
    Bizimkilerde iranı koruyor hala. Bırakın ABD irana saldırsın,oturup seyredin.
  • Serhat Serhat 45 dk önce
    müslümanlık değil de resmen mezhepçilik yapıyorsunuz.
  • İ.Keskinİ.Keskin49 dk önce
    Aşikar oldu; abd,esed,iran,suud,bae,israil,mısır…… aynı cephenin yazı-turaları. Öyle ya 5-6 milyon Suriyeliyi belemeyip öldürüyorlar.
  • dumanlıdumanlı52 dk önce
    Kalmadı komşularımız içinde dostça geçindiğimiz ülke kalmadı.
  • MardinliMardinli53 dk önce
    Tamam ey hayin oğlu sen suriye toprağın bütünlüğünü savunuyorsun.Kafir amarika ve pkk terör örgütü hizbittagut ve sende elini suriyede çek.Suriye toprak bütünlüğü sağlanmış olacak.Sen var gücünle katıl esedi ayakta tutacaksın varilbombalar mazlum müslümanların başına atacaksın sonra suriye toprağı bütünlüğü edebiyatı yapacaksın.Zaten suriye bu hale sokan melun irandir sen kendini kandırıyorsun islamla alakanız yoktur müslümanların en buyukdusmanisiniz
  • DOLLMANNDOLLMANN56 dk önce
    BU DURUMLARDA IRAN KENDISINE ZARAR VERIR VE AMERIKA GELIR SONRA IRAN IKINCI SURIYE OLUR .
  • Mesut SarpMesut Sarp58 dk önce
    Bakmayin bize iran degil Amerika izin veriyor, ondanda zaten izin gelmedi.
  • hamidohamido1 sa önce
    sen kimsin lan çakal.
  • VakiVaki1 sa önce
    Adamların şia dan başka dertleri ve ellerinirini kimin cebine soktukları belli olmadığı icin BUNLARDAN HER B.K BEKLENIR, pkk yi bile korurlar..
  • Abdullah HaşimiAbdullah Haşimi1 sa önce
    Şiayı öğrenmek istiyorsanız tarihe bakın, itikadi kitablarını okuyunuz, bunlara asla itimad edilmez.
  • asılasıl1 sa önce
    iran ne zaman düzgün açıklama yaptı ki?? 
  • Gazi Gazi 1 sa önce
    İran akıllı ol biz olmasaydık ABD çoktan sana saldıracak. İyilik yapıyoruz karşılığı tehdit yazık.
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 sa önce
    İnsan bu kadar kuş beyinli olamaz Allah aşkına. 1979 İran devriminden beri Kahrolsun Amerika diyen bir milletin devlet yetkilisinin böyle bir gaflete düşmesi hayret vericidir.
  • Recep GülerRecep Güler1 sa önce
    kanınız kurumuş,siyonist fetösü olmuşsunuz!!!abd ile yalancıktan gerilin-tıpkı kore gibi,serilin!!!
  • meltemmeltem1 sa önce
    kendi askerleri uzayda mıymış suriyenin içine eden kendileri iki yüzlülere bak sen hadi oradan

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