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İran'dan skandal açıklama: Türkiye'nin Suriye operasyonu...

Suriye'de muhaliflere karşı savaşarak Esed'in katliamlarına ortak olan İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik yapacağı operasyon için skandal bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Türkiye'nin Suriye rejiminden onay almadan terör örgütü YPG'ye karşı başlatacağı operasyonun Astana anlaşmasının uygulanmasını zorlaştırabileceğini söyledi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:01
İran'dan skandal açıklama: Türkiye'nin Suriye operasyonu...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, "Bizim pozisyonumuz değişmedi. Hiç bir ülke merkezi hükümetin onayı olmadan, Suriye topraklarında hiçbir eylemde bulunamaz. Atılacak her adım için Şam'ın onayının alınması gerekiyor. Eğer sözkonusu şartlara uyulmazsa, bu, İran, Türkiye ve Rusya'nın Astana süreci kapsamında başlattığı ve uzun süre kesintisiz devam eden işbirliğiyle oluşturulan mevcut durumu zora sokabilir" dedi.

Kasımi ayrıca, askeri operasyonun henüz başlamadığını ve konuyla ilgili gelişmelerin beklenmesi gerektiğini belirterek, "Astana süreci çerçevesinde yürütülen etkin işbirliğinin devam edeceğini umuyoruz. Türk dostlarımızın bölgedeki durumdan haberdar olduklarını düşünüyoruz. İran onlarla iletişim halindedir ve bir gelişme olursa o zaman değerlendireceğiz" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:59
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. İran
  4. Rusya
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. Astana

YORUM YAZ

  • Aynı KafaAynı Kafa19 dk önce
    Bir adım ileri gitmemizi bile kıskanıyorlar. İran'da ki Türkler ne iş yapar.?
  • sukrusukru21 dk önce
    Ulan gerzek Şam'da meşru bir hükümetmi kalmış.Milyonlarca yurttaşını ülkeden kovalamış.Türkiye 4 milyon mülteciyle Şam rejiminden daha meşrudur Suriye'de.

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