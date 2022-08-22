İran'dan skandal açıklama! 'Taliban'ı IŞİD ile durdurmak gerekiyor'

İran'ın Afganistan politikası uzun süredir bölgenin istikrarsızlaştırılması üzerine kurulu durumda.

Doğu sınırlarında güçlü bir merkezi devletin oluşmasına karşı çıkmasıyla bilinen İran, özellikle Taliban'ın ortaya çıkmasıyla, bu yapının Sünni bir İslam devleti olmasına karşı da isteksiz.

Bu paralelde Tahran rejimi, 1990'lı yılların sonlarında birçok kez Taliban ile savaşın eşiğine geldi.

Taliban'a karşı başta Kuzey İttifakı ve Şii Hazaralar olmak üzere çeşitli taraflara destek veren İran, bu desteğini 2001 yılındaki Amerikan işgaliyle beraber doruğa çıkardı.

ABD Afganistan ve Irak'ta İran'ın en büyük düşmanı olan rejimleri neden devirdi?

Taliban'ın 2021 yılının Ağustos ayında bir kez daha iktidara gelmesi İran'da 90'lı yıllardakine benzer bir refleks ortaya çıkardı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Musevi'nin 2021 yılının Ekim ayında yaptığı Afganistan konulu açıklamalar, İran'ın bu konudaki refleksini ortaya koyar nitelikte.

Musevi, açıklamalarında Afganistan'da Taliban'a karşı durabilecek tek gücün IŞİD olduğunu öne sürüyor ve Taliban'ı IŞİD ile durdurmak gerektiğine atıf yapıyor.

İran'ın bu bağlamda Afganistan'daki IŞİD hücrelerine görünmez destek sağlama amacında olduğu yorumları da yapılıyor.

Kaynak: Mepa News