İran'dan sinsi adım! Resmen anlaşmayı yaptılar

Münübe Yılmaz

Ermenistan’a olan desteğini hiçbir zaman gizleme ihtiyacı hissetmeyen İran, Erivan’la bir anlaşmaya daha imza attı. Avrasya ülkeleri gümrük müdürleriyle bir araya gelmek için Moskova'da bulunan İran Gümrük Genel Başkanı Mir Eşrefi, Ermenistan ile alternatif transit yollarını kullanmak için anlaştıklarını açıkladı. Yeni transit yollarının faaliyetine dikkat çeken Eşrefi, gümrük ve liman alt yapısının geliştirilmesi gerektiğine işaret edip, “İki ülke arasında gümrük ve ekonomi faaliyetlerinde yeni açılımlar yapılmalı” dedi.

Rusya ve Ermenistan başta olmak üzere, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerin yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, gümrük işbirliğinin geliştirilmesi ve alternatif transit yollarının kullanılması konusunda iyi anlaşmalar yapıldığını belirten İran Gümrük Genel Başkanı, “İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında ticaret hacmi gitgide yükseliyor. Yapılan anlaşmalarla yakında birliğin üyeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerde daha büyük bir sıçramaya şahitlik edeceğiz” diye konuştu.