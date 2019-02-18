İran'dan sert açıklama! "Avrupalı ülkeler yalancı" İran dini lideri Hamaney, nükleer anlaşmaya imza atan Avrupalı ülkelerin Tahran yönetimini aldattığını söyledi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer anlaşmaya imza atan Avrupalı ülkelerin Tahran yönetimini aldattığını söyledi. Ayrıntılar gelecek...

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