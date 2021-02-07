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Dünya İran'dan Rusya'ya nota!
Dünya

İran'dan Rusya'ya nota!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Arap Körfezi" ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 23:13:00 -
İran'dan Rusya'ya nota!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Arap Körfezi" ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdiklerini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade Rusya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "Arap Körfezi" ifadesini kullanması sebebi ile İran'ın Moskova Büyükelçiliği aracılığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verdiklerini bildirdi.

Türkiye'de Basra Körfezi olarak bilenen bölge için İran "Fars Körfezi", Arap ülkeleri ise "Arap Körfezi" ifadesini kullanıyor.

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