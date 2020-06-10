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Dünya

İran'dan Rusya ve Çin'e çağrı

İran, Ekim ayında süresi dolacak olan BM’nin İran’a karşı silah ambargosunun uzatılmasına karşı durmaları için Rusya ve Çin’e çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:17:00 -
İran'dan Rusya ve Çin'e çağrı

Münübe Yılmaz

İran, Ekim ayında süresi dolacak olan BM’nin İran’a karşı silah ambargosunun uzatılmasına karşı durmaları için için Rusya ve Çin’e çağrıda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün yaptığı açıklamada “Amerikalılar hali hazırda sınırliler, üzgünler ve bu konuyu Güvenlik Konseyi’ne taşımak istiyorlar. Biz, BM Güvenlik Konseyi’nin 4 daimi üyesinin Amerika’ya karşı durması için çağrıda bulunuyoruz. Özellikle Rusya ve Çin’in Amerika’nın planına karşı direnmesini bekliyoruz. Amerika başarılı olamayacak. Biz ambargo sürecinde de olduğu gibi savunma kapasitemizi arttıracağız” ifadesinde bulundarak Rusya ve Çin'den destek istedi. BM Güvenlik Konseyi’nin veto hakkına sahip üyelerinden olan Rusya ve Çin, İran’a yönelik silah ambargosu kararının uzatılmasına karşı durabileceklerinin sinyalini verdiler. ABD ise, BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut silah ambargosunu uzatmaması halinde, İran’a yönelik kaldırılan tüm ambargoları da yeniden uygulayacağına dair tehditte bulundu.

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