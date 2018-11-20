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İran'dan nükleer tehdidi: Ekonomik ihtiyaçlarımız karşılanmazsa...

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda nükleer anlaşmadan çıkabileceklerini duyurdu.

20 Kasım 2018 Salı 11:48
İran'dan nükleer tehdidi: Ekonomik ihtiyaçlarımız karşılanmazsa...

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan, Zarif, "Nükleer anlaşmada kalan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer ülkeler, İran'ın anlaşma kapsamındaki ekonomik ihtiyaçlarını karşılanmaması durumunda anlaşmada kalmayacağını biliyorlar." dedi.

AB SPV'ye ev sahipliği yapacak ülke konusunda zorlanıyor

AB ülkelerinin, ABD yaptırımları kapsamına girmeyecek bir finansal aktarım mekanizması olarak geliştirilen Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) için ev sahipliği yapacak ülke bulmakta zorlandıklarını dile getiren Zarif, "Avrupa ülkeleri SPV'ye ev sahipliği yapacak ülke konusunda zorluk çekiyor." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar bu konuda ev sahipliği yapması önerilen ülkelerin bunu kabul etmediklerine değinen Zarif, ulusal çıkarlarını koruyacak alternatif yollara sahip olduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:48
  1. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
  2. nükleer anlaşma
  3. nükleer anlaşmanın iptali

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