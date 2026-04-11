Gündem
İran'dan müzakere açıklaması: Şartlarımızı sunduk

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İran'dan müzakere açıklaması: Şartlarımızı sunduk

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran heyetleri tek tek Pakistanlı arabulucularla görüşecek. Barış müzakeresi bugün saat 14:00 sularında başladı. Görüşmeler devam ederken İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık kaynakları, "10 maddelik şartlarımızı Pakistan makamlarına ilettik" dediler.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi.

Sözcü Bekayi, Pakistan’da İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz." dedi.

Bekayi, diplomatik faaliyet yürüttüklerini ancak askeri olarak da teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, olası ateşkes ihlallerini de yakından takip ettiklerini ve Lübnan’da bulunan İran Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını belirtti.

İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.



