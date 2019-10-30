İran'dan Lübnanlı taraflara birlik çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığından Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin istifasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ülkedeki taraflara birlik çağrısı yapıldı.

Lübnan'daki güvenlik ve istikrarın korunması için tüm gruplar, partiler ve şahsiyetler arasında birliğin sağlanmasının zaruretine işaret eden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Lübnan halkı ve hükümetinin bu hassas ve tehlikeli dönemi başarıyla atlatmasını diliyoruz. Halkın meşru taleplerine huzurlu ortamda cevap verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet talebiyle devam ediyor.

Başbakan Hariri, 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da protestoları durdurmamıştı. Hariri bunun üzerine "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.