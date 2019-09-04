0553 313 94 23

İran’dan kritik nükleer hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma taahhütlerini askıya alma konusundaki üçüncü adımlarını cuma günü atacaklarını söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:00
İran’dan kritik nükleer hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma taahhütlerini askıya alma konusundaki üçüncü adımlarını cuma günü atacaklarını söyledi.


İran Cumhurbaşkanı Ruhani, üç yargı erki ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, cuma günü nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adımı atacaklarını söyleyerek,” Atom ve Enerji Kurumu ülkenin nükleer çalışmalarının geliştirilmesi için gerekli olan her adımı atmalıdır” dedi.



“Avrupa taahhütlerini yerine getirirse İran anlaşmaya dönecektir”


İran’ın nükleer çalışmalarını Uluslararası Atom ve Enerji Ajansının belirlediği çerçeveye bağlı kalarak geliştirileceğini belirten Ruhani, Avrupa’ya yeniden 60 günlük bir süre tanıdıklarını belirterek, “ Bu süre içerisinde Avrupa taahhütlerini yerine getirirse İran da anlaşmaya tamamen dönecektir” ifadelerini kullandı.


Kararın Avrupa ile devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle alındığını vurgulayan Ruhani, Atom ve Enerji Kurumu’ndan nükleer çalışmaların geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm gerekli teçhizatın temin edilmesini ve bu konuda verilmiş tüm taahhütleri askıya alınmasını istedi.



“Uranyumun zenginleştirilmesi için gerek duyulan ne varsa gerçekleştirsin”


Nükleer çalışmalarda olağanüstü ilerleme kaybedeceklerini vurgulayan Ruhani, “Yeni santrifüj çeşitlerinde büyük ilerleme kaydedeceğiz. Uranyumun zenginleştirilmesi için gerek duyulan ne varsa Atom ve Enerji Kurumu gerçekleştirsin” dedi.



“Barışçıl amaçla nükleer çalışmaları geliştirmeye başlayacağız”


Nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adımın uzun soluklu bir karar olduğunu belirten Ruhani, nükleer çalışmaların geliştirilmesinin 5+1 ülkeleri ile yapılan müzakerelerin konusu olduğunu hatırlatarak, “Nükleer anlaşmada bu çalışmaların ne zaman geliştirileceği belirlenmişti. Biz anlaşmada belirlenen bu zamanları askıya alarak Cuma gününden itibaren barışçıl amaçla nükleer çalışmaları geliştirmeye başlayacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu
    1. İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu
    2. İran'dan, ABD'nin Devrim Muhafızları..
    3. Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan..
    4. "Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar..
    5. Android 10 yayınlandı mı? Güncelleme..
    6. İngiliz parlamentosu, hükümetin erken..
    7. İzmir’de cinayet zanlılarının evinin..
    8. Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol..
    9. Yönetmen Özpetek'e Venedik'te ödül
    10. Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye..
    11. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni..
    12. Türkiye Çekya basket maçı ne zaman..
    13. İngiliz Parlamentosu’ndan ‘Anlaşmasız..
    14. Tartıştığı babasını pompalı tüfekle..
    15. MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon!..
    16. İstanbul’da stadın aydınlatma..
    17. Optisyenlik nedir? Optisyenler ne..
    18. Boris Johnson'a 'Brexit' şoku! Tasarı..
    19. İran’dan kritik nükleer hamlesi
    20. Ümraniye’de özel halk otobüsü alev..
    21. İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı
    22. İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM..
    23. İstanbul Boğazı'nda müzik ziyafeti
    24. Gazeteci ve Yazar İsmail Saymaz..
    25. 9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ’da
    26. Nevzat Çiçek kimdir? Nevzat Çiçek..
    27. Filistin Devlet Başkanlığından..
    28. Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil..
    29. Ketojenik diyet nasıl uygulanır?
    30. Erdoğan Malatya'da 'İstanbul..
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!