İran'dan kripto parada geri adım
Kripto para madenciliğinin fazla elektrik tüketimi yapması sebebiyle iran'da yasaklanan mining yasağı kalktı. Yasağın kalkmasıyla birlikte madencilik faliyeti yeniden başladı.
İran'da elektrik tüketiminin kapasiteyi aşması sebebiyle yasaklanan mining faliyeti tekrar serbest ilan edildi. İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 26 Mayıs'ta kripto para madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'de sona erdi.
Faliyetler devam edecek
Açıklamada üretim izni olanların kripto para madenciliği faaliyetine devam edebilecekleri belirtildi.İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede Bitcoin madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı.