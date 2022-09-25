İran'dan kötü haber geldi
İran Devlet Televizyonu, devam eden gösterilerde can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı.
İran'da sokaklar yine hareketlendi. Başkent Tahran'dan ülke çapına yayılan olaylar dünyanın gündeminde.
Birçok başkentte gösteriler düzenlenerek protestolara yurt dışından destek verilirken ülke içindeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarında ölü sayısı her geçen gün artıyor.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.