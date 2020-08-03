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Dünya

İran'dan korkunç koronavirüs bilançosu: 215 kişi öldü

Koronavirüs pandemisinde birinci dalganın ikinci pik seviyesini yaşayan İran'da açıklanan son rakamlara göre; bir gün içerisinde 215 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 14:25:00 -
İran'dan korkunç koronavirüs bilançosu: 215 kişi öldü

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 17 bin 405'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 300 bini geçti

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 215 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 17 bin 405'e çıktı.

Ülkede 2 bin 598 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 312 bin 35'e ulaştığı açıklandı.

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