İran'dan katil İsrail açıklaması: Tepki "ölçülü" olacak
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta tepkilerinin "kesin ve ölçülü" olacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel görüşmeleri ele aldıklarını belirtti.
İtalyan Bakan'ın İran'a İsrail'e karşı itidal çağrısında bulunduğuna işaret eden Erakçi, "İran'ın İsrail'in Tahran'daki terör saldırısına tepkisi kesin, ölçülü ve iyi hesaplanmış olacak. Biz bölgesel tırmanıştan korkmuyoruz ancak İsrail'in aksine onun peşinde de değiliz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Yerel
Telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran Amasyalı çiftçi, traktörünü satışa çıkardı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
'İnsanlar can dostu değil ondan ısırdı' CHP'li belediyeden çocuğu ısıran köpekle ilgili skandal karar!