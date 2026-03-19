İran’dan Katar’a Yeni Füze Saldırısı

Katar, bir gün önce hedef alınan Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nin İran tarafından yeniden vurulduğunu duyurdu. Yetkililer, saldırının ardından bölgede tekrar yangın çıktığını ve sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan balistik füzelerin ülkeyi hedef aldığını ve bu saldırılardan birinin Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde hasara yol açtığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı ise olay sonrası çıkan yangına ekiplerin hızla müdahale ettiğini aktardı.

Açıklamalarda, saldırıya rağmen can kaybı ya da ciddi bir zarar tespit edilmediği belirtildi.

Öte yandan Katar’ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy, bir önceki gün de aynı bölgenin füzelerle vurulduğunu, yangın çıktığını ve tesislerde ciddi hasar oluştuğunu duyurmuştu. Yetkililer, söz konusu yangının kısa sürede kontrol altına alındığını açıklamıştı.