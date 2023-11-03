İran'dan karar: 'Saldırmazlık Paktı' teklifi açıklaması! Beklenmedik hamle!
İran'da İran lideri Hamaney'in Askeri Başdanışmanı Safevi bir öneri verme kararı aldı. İran'dan sürpriz açıklama: Şangay İşbirliği Örgütü'ne kalıcı barış için "saldırmazlık paktı" imzalanması önerisi yaptı!
İran lideri Hamaney'in Askeri Başdanışmanı Safevi, Şangay İşbirliği Örgütü'ne kalıcı barış için "saldırmazlık paktı" imzalanması önerisinde bulundu.
İran, Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye ülkelerin ortak güvenlik tesis etmesi amacıyla aralarında "saldırmazlık paktı" imzalanmasını istedi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pekin Xiangshan Forumu'na katılmak için Çin'e giden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Başdanışmanı Yahya Rahim Safevi, Çin Askeri Bilimler Akademisi'ni ziyaret etti.
'ÇİN VE İRAN HER TEHDİDE KARŞI ORTAK ANLAYIŞ İÇİNDE OLMALI'
Safevi, Çinli yetkililerle yaptığı görüşmede, "Çin ve İran silahlı kuvvetleri, her türlü tehdit ve ortak çıkarlar konusunda ortak bir anlayışa varmalıdır." dedi.
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