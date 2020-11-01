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Dünya İran'dan Karabağ açıklaması
Dünya

İran'dan Karabağ açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Karabağ sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:54:00 -
İran'dan Karabağ açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, devlet televizyonuna çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ krizine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Zarif, Dağlık Karabağ krizi nedeniyle en çok bölge ülkelerinin zarar gördüğüne işaret ederek, “Bu krizi sonlandıracak olanlar da yine bölge ülkeleri olacaktır” diye konuştu.

Karabağ sorununun çözümü için 30 yıldır yapılan müzakerelerden sonuç elde edilemediğini kaydeden Zarif, “Minsk grubu ile herhangi bir rekabete girmeden Karabağ sorununu diplomatik şekilde çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zarif, Karabağ sorununun çözümü için çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgedeki işgal güçlerinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Karabağ sorununu Azerbaycan, Rusya, Türkiye ve Ermenistan ile görüştüklerini kaydeden Zarif, İran’ın Karabağ konusunda hazırladığı plana ilişkin, “Biz sadece ateşkes ile yetinmek istemiyoruz. Her iki tarafın da kabul edeceği plan çerçevesinde diplomasi kanallarını açmak ve özellikle işgal güçlerinin bölgeden çekilmesini sağlamak istiyoruz” ifadesini kullandı.

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