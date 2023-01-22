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Dünya İran'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim yakılma eylemine ilişkin sert tepki
Dünya

İran'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim yakılma eylemine ilişkin sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılarak gerçekleştirildiği provokatif eyleme tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 09:14:00 - 2023-01-22 09:30:51
İran'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim yakılma eylemine ilişkin sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kenani, bazı Avrupa ülkelerinin, sözde ifade özgürlüğünü destekleme bahanesiyle aşırılık yanlılarının İslami değerlere hakaret etmesine izin verdiğini belirterek, söz konusu ülkelerin İslamofobiyi kendi toplumlarında kurumsallaştırdıklarını vurguladı.

"Müslümanlara karşı nefret yaymanın açık bir örneğidir"

Bu tür eylemlerin ifade ve fikir özgürlüğü ile hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Kenani, "1,5 milyar Müslümanın kutsal kitabına yapılan saygısızlığın tekrarlanması, tüm Müslümanlara karşı nefret yaymanın ve şiddeti teşvik etmenin açık bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

İsveç hükümetine çağrı

İranlı Sözcü, İslam dünyası kamuoyunun İsveç hükümetinden beklentisinin "bu tür İslam karşıtı davranışların tekrarlanmasını önlemesi ve Müslümanların dini hassasiyetlerini rencide eden failleri cezasız bırakmaması" olduğunu vurguladı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

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