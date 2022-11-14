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Gündem İran'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin İsrail iddiası! 'Teröristin yanından geçen iki kadın...'
Gündem

İran'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin İsrail iddiası! 'Teröristin yanından geçen iki kadın...'

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan İran, PKK'lı kadın teröristin yanından geçen iki kadının İsrail ordusunda çalıştıklarını ve saldırının arkasında İsrail olduğunu iddia etti. İsrail gazetelerinden Yedioth Ahrono ise kadınların Türkiye'ye turist olarak gittiğini ve ülkelerine geri döndüklerini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 17:10:00 - 2022-11-14 17:13:56
İran'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin İsrail iddiası! 'Teröristin yanından geçen iki kadın...'

İran haber ajansı IRNA, Taksim İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın teröristin yanında yürüyen iki kadının İsrailli olduğunu ve saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu yazarken İran'ın iddialarına yanıt veren İsrail'in çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot, görüntülerdeki iki kadının Türkiye'ye tatile gittiğini ve ülkelerine geri döndüğünü belirtti.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı sonrasında İsrail ve İran medyalarından dikkat çekici iddialar geldi.

İran'dan saldırı iddiası: İsrail ordusunda çalışıyorlar

İran haber ajansı IRNA, bugün yapılan operasyonla gözaltına alınan teröristin bombayı bir bankın altına bırakmadan önce yanından geçen iki kadının İsrail ordusunda çalıştığını ve saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu iddia etti.

İsrail basını: Türkiye'ye turist olarak gittiler

İran'ın gündeme getirdiği iddiaya İsrail basınından yanıt gecikmedi. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot, bu iki kadının İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinden Türkiye'ye giden iki turist olduğunu yazdı.

"İsrail'e döndüler"

Gazete Or Atedgi ve Natali Swissa isimli kadınların bir kadın grubuyla birlikte Türkiye'ye tatile gittiğini ve İsrail'e döndüklerini aktardı. Atedgi'nin eşi ve Swissa'nın ağabeyi olan Liran Atedgi, İsrail yerel medyasına konuştu. Atedgi, "Or ve Natali en az 8 diğer İsrailli kadınla tatildeydi. Tatillerinin son gününü alışverişe ayırmışlardı" ifadelerini kullandı.

"Farkında olmadan yanlarından terörist geçmiş"

İddiaya göre Atedgi, "Eşim ve kız kardeşim farkında olmadan yanlarından terörist geçmiş. Bir dükkanda durunca kadın yanlarından geçmiş ve belki de yaklaşık 50 metre uzakta bombalı saldırı gerçekleştirmiş" dedi.

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Yorumlar

Dost

Lütfen teröristin üzerindeki aşortmenin Nee york yazıdının altında çok ilginç bir yazı var büyütün bakın sanki türkiyeye bşr mesaj gibi

İsrail çok kral ülke

Ayrıca ülkemizin tek kadim dostu.  
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