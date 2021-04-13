İran'dan İsrail'e misilleme tehdidi

İran devlet televizyonuna göre, Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne düzenlenen sabotajla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rebii, tesise düzenlenen saldırının detaylarına ilişkin, "Pazar günü santrifüj makine sistemine giden güç besleme kablolarına yönelik sabotaj düzenlendi. Bu içeriden yapılmış bir saldırı değildir ve sabotajın kaynağı tamamen belirlenmiştir." dedi.

Saldırı sonrasındaki hasarın onarılabileceğini aktaran Rebii, tesiste IR-1 santrifüjleri yerine daha gelişmiş ve daha hızlı uranyum zenginleştirme imkanı tanıyan IR-6 santrifüjlerinin kullanılacağını belirtti.

Saldırının arkasında İsrail'in olduğuna dair çok güçlü işaretler olduğunu belirten İran Hükümet Sözcüsü, "Öncelikle saldırının faillerine ve amirlerine karşı eyleme geçme hakkımızı saklı tutuyoruz ve bu eylemler saldırgan topraklarda gerçekleşecektir." diye konuştu.

Rebii, saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklayan ABD'ye de "nükleer terörizm" olarak nitelediği saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de bir yangın olmuş ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj eylemi olduğu açıklanmıştı. Saldırıda gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığı belirtilmişti.

Söz konusu tesiste 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR-6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra tesiste büyük bir patlama yaşandığı bildirilmişti. Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer daha sonra olayın santrifüjleri hedef alan bir sabotaj eylemi olduğunu açıklamıştı.