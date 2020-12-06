İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İran medyasında yer alan habere göre, geçen perşembe akşamı Tel Aviv'de İsrail gizli servisi MOSSAD yetkilisi olduğu belirtilen Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hinavi'nin aracıyla kırmızı ışıkta beklerken saldırganlar tarafından 15 el ateş edildiği bildirildi.

Saldırının, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine Tahran'ın bir misillemesi olabileceği iddia edilirken, yaşanan saldırıyla ilgili Tel Aviv yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. Silahlı saldırıyı, İsrail medyası da görmezden geldi.

İran'ın en güçlü figürlerinden biriydi

Muhsin Fahrizade İran’ın nükleer bomba geliştirmek için 1989 yılında kurduğu iddia edilen gizli program ‘Amad’ (Ümit) projesinin başındaydı.

Bu program resmen 2003 yılında sonlandırılsa da Fahrizade, milli nükleer programın sürdürülmesindeki kilit isimlerden biriydi.

2015 yılında İran’ın Batı ve Rusya ile imzaladığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın sonra geri çekildiği nükleer anlaşmanın imzalanmasında da etkin olmuştu.

Bu nedenle İran’ın nükleer programına şüpheyle yaklaşanların kara listesinin ilk sırasında yer alıyordu. ABD ve BM’nin de yaptırım listesindeydi.

İsrailli kaynaklar, 2018’de Fahrizade’ye suikast girişimi düzenlendiğini sızdırmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 2018 yılında Fahrizade’yi hedef göstermiş, ‘Bu ismi unutmayın’ demişti. Ve Fahrizade, ABD’de tam iktidar değişikliğinin beklendiği bir dönemde saldırıya hedef oldu.

Hamaney sert tepki göstermişti

27 Kasımda gerçekleşen Fahrizade suikastinin ardından İran yönetimi, faillerin cezalandırılacağını söylemişti. Hamaney, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastına ilişkin yayımladığı yazılı mesajda, Fahrizade'yi öldürenleri "kiralık katiller ve zalimler" şeklinde nitelendirip "Yetkililer cinayetin takipçisi olmalıdır. Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır" demişti.

Ruhani'den intikam açıklaması geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, suikastın ardında İsrail’in olduğunu söyleyerek “İran’ın düşmanları, İran ulusunun ve yetkililerinin bu cinayeti yanıtsız bırakmayacak kadar cesur ve azimli olduğunu iyi biliyor. İlgili yetkililer, bu suçun yanıtını uygun bir vakitte verecektir. Halkımız, siyonist rejimin tuzağına düşmeyecek kadar akıllı ve bilgedir” dedi.