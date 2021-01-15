İran’dan İsrail’e: Çok güçlü karşılık vereceğiz

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanı Ahad Kerim Khani, İsrail'in Çarşamba günü doğu Suriye'deki askeri alanlara düzenlediği baskınların herhangi bir can kaybına neden olmadığını söyledi.

Resmi Fars Haber Ajansı, Karim Khani'nin Çarşamba günü 57 asker ve savaşçının ölümüne ilişkin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden alınan bilgilerin "yalan ve medya propagandası olduğunu ve bu saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığını" söylediğini bildirdi.

Karim Khani, "Siyonistlerin İran'ın misillemesinden duyduğu korku, onları kör saldırılar yapmaya zorladı" dedi.

Ayrıca Karim Khani İsrail'in Suriye'deki direniş alanlarına yönelik saldırılarına çok güçlü karşılık verileceğini söyledi.