  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran’dan İsrail’e: Çok güçlü karşılık vereceğiz
Dünya

İran’dan İsrail’e: Çok güçlü karşılık vereceğiz

İsrail’in Suriye’deki direniş bölgelerine yaptığı saldırılar sonrası İran’dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:26:00 -
İran’dan İsrail’e: Çok güçlü karşılık vereceğiz

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanı Ahad Kerim Khani, İsrail'in Çarşamba günü doğu Suriye'deki askeri alanlara düzenlediği baskınların herhangi bir can kaybına neden olmadığını söyledi.

Resmi Fars Haber Ajansı, Karim Khani'nin Çarşamba günü 57 asker ve savaşçının ölümüne ilişkin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden alınan bilgilerin "yalan ve medya propagandası olduğunu ve bu saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığını" söylediğini bildirdi.

Karim Khani, "Siyonistlerin İran'ın misillemesinden duyduğu korku, onları kör saldırılar yapmaya zorladı" dedi.

Ayrıca Karim Khani İsrail'in Suriye'deki direniş alanlarına yönelik saldırılarına çok güçlü karşılık verileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Özcan çolak

Sadece LAF ediyorsun. Galiba sizde intikam laf ile alınıyor. Demek öyle!
  • Yanıtla
Toplantı karıştı! CHP'de önemli istifa
Siyaset

Toplantı karıştı! CHP'de önemli istifa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görev..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadını..
Yunanistan Parlamentosu'ndan Rafale savaş uçağı kararı
Dünya

Yunanistan Parlamentosu'ndan Rafale savaş uçağı kararı

Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını Yunanistan Parlamentosu onayladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay