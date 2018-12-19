0553 313 94 23

İran'dan İsrail yalakası Avustralya'ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi,Kudüs'ün batısını işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı alan Avustralya'ya sert tepki göstererek, bu kararın uluslararası sözleşmelerin ihlali olduğunu söyledi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:48
İran'dan İsrail yalakası Avustralya'ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Avustralya'nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının uluslararası sözleşmelerin ihlali olduğunu söyledi.

Kasımi, İslami Azad Üniversitesi Haber Ajansı'na (ANA) yaptığı açıklamada Avustralya'nın aldığı kararın "yanlış ve hesaplanmamış" olduğunu belirterek, bunun işgal altındaki topraklar ve Filistin ile ilgili tüm uluslararası kararların ihlali olduğunu söyledi.

'Gerginlik artar' uyarısı

Avustralya'nın attığı adımın Filistin ve Ortadoğu sorununun çözümüne hizmet etmeyeceğini kaydeden Kasımi, bu kararın bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını dile getirdi. 

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta sonu yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuş, büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri çok sayıda Filistinliyi şehit etmişti.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:48
  1. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
  2. Avustralya Başbakanı Scott Morrison
  3. İsrail
  4. Kudüs
  5. Tel Aviv Büyükelçiliği
  6. ABD Başkanı Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Myanmar'daki bazı Facebook hesapları kaldırıldı
    1. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
    2. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
    3. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
    4. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
    5. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
    6. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
    7. AK Parti'de iki ilçeye atama
    8. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
    9. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
    10. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
    11. Akciğer sertleşmesi
    12. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
    13. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
    14. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
    15. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
    16. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
    17. IKBY'de "KYB'siz hükümet başarısız..
    18. Hudeyde'deki ateşkes "ihlal"..
    19. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
    20. GÜNCELLEME 3- Şile'de kuru yük gemisi..
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi