İran'dan 'İsrail' duyurusu: Gözdağı gibi sert tepki! Gazze'de insani ateşkes, ivedilikle insanı yardım
İran Hükümeti lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi, işgalci rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD hükümetinin komuta ettiğini söyledi. İran'da harekete geçti!
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi siyonist rejimin Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Safevi, "Gazze savaşının genel komutasını ABD üstlenmiştir, Siyonist rejim uygulayıcısıdır." ifadelerini kullandı.
Filistinlilerin topraklarını savunmalarının meşru bir hareket olduğunu vurgulayan Safevi, işgalci rejimin soykırım suçu işlediğine işaret ederek, savaşın bir an önce durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın ivedilikle ulaştırılması gerektiğini kaydetti.