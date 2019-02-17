İran'dan intikam yemini! 'Maalesef yanlış yolu tercih ettiler'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkının, Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırılarının intikamını alacağını belirtti.

'İntikamı alınacak'

İran basınına göre, Ruhani, Hürmüzgan'da yaptığı açıklamada, "Bölgemizin güvenliği Müslümanların elindedir. Bölgede birliğimizi ve güvenliğimizi korumalıyız. Maalesef bazı komşularımız yanlış bir yol tercih etti ve ABD ile siyonist rejime sığındılar. (O ülkelerden) Şehitlerimizin kanının intikamını halkımız alacak." dedi.

Ruhani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) işaret ederek "Güneyimizde yer alan ülkeler samimi kardeşimizdir ve iyi ilişkilere sahibiz. Ancak iki ülke var ki bizimle samimi ilişkisi yok. Bu hem onların hem de bölgenin zararınadır." uyarısında bulundu.

"Teröristlerin milli menfaatlerimize zarar vermesine izin vermeyeceğiz"

İran'daki terör saldırılarının dışarıdan finanse edildiğini iddia eden Ruhani, "Silahlarını tek bir merkezden temin eden ve paralarını başka ülkelerden alan teröristlerin milli menfaatlerimize zarar vermesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi de dün İsfehan kentinde yaptığı konuşmada, "İntikam operasyonları için Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ve Cumhurbaşkanı'ndan izin istiyoruz. Suudi Arabistan ve BAE'den intikam alacağız." demişti.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.