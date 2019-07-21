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İran'dan İngiliz mürettebatı açıklaması!

İran devlet televizyonu, ele geçirilen Stena Impero petrol tankerindeki 23 mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğunu duyurdu.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:33
İran'dan İngiliz mürettebatı açıklaması!

İran devlet televizyonu, ele geçirilen Stena Impero petrol tankerindeki 23 mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğunu duyurdu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:33
  1. İran devlet televizyonu

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