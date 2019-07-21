İran'dan İngiliz mürettebatı açıklaması! İran devlet televizyonu, ele geçirilen Stena Impero petrol tankerindeki 23 mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonu, ele geçirilen Stena Impero petrol tankerindeki 23 mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğunu duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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