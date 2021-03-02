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Dünya İran'dan ilginç Azerbaycan açıklaması
Dünya

İran'dan ilginç Azerbaycan açıklaması

Dağlık Karabağ savaşı döneminde Ermenistan safında duran İran'dan dikkat çeken bir Azerbaycan açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 15:32:00 -
İran'dan ilginç Azerbaycan açıklaması

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın her zaman Azerbaycan ve Karabağ'ı var gücüyle savunduğunu söyleyerek ilginç bir açıklama yaptı.

Savaş döneminde Ermenistan'a teçhizatlar gönderen İran'ın son açıklaması büyük tartışmaya neden oldu.

Nuhsin Rızai, "Azerbaycan halkı ile ortak bir kültür ve dine sahibiz ve bu ülkeye sadece komşu olarak bakmamalıyız." dedi.

Rızai, "Çarlık döneminde Azerbaycan'ı onların pençesinden kurtarmak için binlerce İranlı şehit oldu ve bu Bakü mezarlığında görülebilir. Maalesef Ermenistan hükümeti Karabağ Ermenilerini savunma bahanesiyle bölgeyi işgal etti; bunun ardından Erivan yönetimini kışkırtan devletler Ermenistan’ı yalnız bıraktı." ifadelerini kullandı.

 

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