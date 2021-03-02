İran'dan ilginç Azerbaycan açıklaması

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın her zaman Azerbaycan ve Karabağ'ı var gücüyle savunduğunu söyleyerek ilginç bir açıklama yaptı.

Savaş döneminde Ermenistan'a teçhizatlar gönderen İran'ın son açıklaması büyük tartışmaya neden oldu.

Nuhsin Rızai, "Azerbaycan halkı ile ortak bir kültür ve dine sahibiz ve bu ülkeye sadece komşu olarak bakmamalıyız." dedi.

Rızai, "Çarlık döneminde Azerbaycan'ı onların pençesinden kurtarmak için binlerce İranlı şehit oldu ve bu Bakü mezarlığında görülebilir. Maalesef Ermenistan hükümeti Karabağ Ermenilerini savunma bahanesiyle bölgeyi işgal etti; bunun ardından Erivan yönetimini kışkırtan devletler Ermenistan’ı yalnız bıraktı." ifadelerini kullandı.