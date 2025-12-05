İran'dan Hürmüz Boğazı’nda tatbikat

İran’ın Hürmüz Boğazı'nda Nazaat Adaları bölgesinde iki gün sürecek deniz tatbikatı başlattığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Nazaat Adaları (Ebu Musa ile Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları) bölgesinde 2 gün sürecek 'Şehit Muhammed Nazıri' deniz tatbikatı başlatıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, 1 Aralık günü, Tebriz yakınlarındaki Şebister kırsalında, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katılımıyla 5 gün sürecek "Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı"nın başlatıldığını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa ile Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hâkimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı.

Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hâkimiyeti ele geçirdi.

