İran'dan Hindistan'a "gümrük tarifesi" eleştirisi

ANKARA (AA) - İran Ticaret Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafei, Hindistan'a İran'ın tarım ürünlerine uygulanan gümrük tarifelerindeki "ayrımcılığı" kaldırmasını istedi.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in başkanlığındaki heyette yer alan Şafei, Yeni Delhi'de düzenlenen İran-Hindistan Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hindistan'ın İran'dan ihraç ettiği tarım ürünlerine diğer ülkelerden farklı gümrük tarifesi uyguladığını söyledi.



Hindistan'a İran'ın tarım ürünlerine uygulanan gümrük tarifelerindeki "ayrımcılığı" kaldırması çağrısında bulunan Şafei, "Diğer ülkelerin ürünleri Hindistan'a sorunsuz şeklide girerken, safran gibi İran'a özel tarım ürünleri başta olmak üzere Hindistan'a ihraç edilen ürünlerde gümrük problemleri yaşanıyor." dedi.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İran ile Hindistan arasındaki karşılıklı ticarette dolar yerine yerel para kullanılması yönünde sevindirici gelişmeler yaşandığını aktaran Şafei, "Rupi üzerinden bankacılık mekanizmasının tamamlanması halinde iki ülkenin bankacılık ilişkilerinin gelişmesine şahit olacağız." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetle dün Hindistan'a gitmişti.



