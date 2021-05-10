İran'dan görülmemiş İsrail açıklaması: Yok olacaklar

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 215’e yükseldi.

İşgalci İsrail'in hukuk tanımaz hamlelerine Türkiye'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetine karşı Filistin halkının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "İsrail'in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor." ifadesini kullandı.

Bu vahşete ses çıkarmayanların Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" değerlendirmesinde bulundu.

"25 yıl içinde yok olacak"

Dünyanın birçok ülkesinden tepkiler yükselirken İran'dan çok sert bir çıkış geldi.

İslami Analiz'in haberine göre, İran Devrim Lideri Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırmak suretiyle kendisini uluslararası alanda yalnızlaştırdığını ve belirsiz bir kadere doğru ittiğini ifade etti.

Velayeti açıklamasının devamında işgal rejiminin yenilgi ve hezimetlerini gizlemeye çalıştığını vurgulayarak "İsrail'in varlığı gelecek 25 yıl içerisinde ortadan kalkacak" dedi.