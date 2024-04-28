  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İran'dan getirip Türkiye'de piyasaya süreceklerdi! Sınırda yakalandılar
Gündem

İran'dan getirip Türkiye'de piyasaya süreceklerdi! Sınırda yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-04-28 23:36:00 -
İran'dan getirip Türkiye'de piyasaya süreceklerdi! Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını ve 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "hudut kartallarının" keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Hakkari-Şemdinli hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki arama-tarama faaliyetinde 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve jandarmaya teslim edildiği aktarıldı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Yerel

Karabük'te uyuşturucu operasyonu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Gündem

İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu ticareti! O anlar anbean kamerada
İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu ticareti! O anlar anbean kamerada

Yaşam

İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu ticareti! O anlar anbean kamerada

Manisa'da uyuşturucuya geçit yok! 13 tutuklama
Manisa'da uyuşturucuya geçit yok! 13 tutuklama

Yerel

Manisa'da uyuşturucuya geçit yok! 13 tutuklama

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Yerel

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23