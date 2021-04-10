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Dünya İran'dan gerilimi tırmandıracak adım
Dünya

İran'dan gerilimi tırmandıracak adım

ABD ile nükleer program yüzünden sürtüşme yaşayan İran'ın Cumhurbaşkanı Ruhani, 10 kat daha fazla uranyum üretebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin nükleer tesislerinde üretimine başlanması için emir verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 22:57:00 -
İran'dan gerilimi tırmandıracak adım

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Nükleer Teknoloji günü nedeniyle yaptığı konuşmada, yeni nesil gelişmiş santrifüjlerin devreye sokulması talimatını verdiğini duyurdu.

Ruhani, diğer santrifüjlere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanacağını söyledi.

Ruhani konuşmasında, “Yeni nesil santrifüjler öncekilere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebiliyor. IR9 santrifüjlerini üretebilecek kapasiteye de sahibiz” dedi.

Nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu vurgulayan Ruhani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlı oldukları belirterek, “Biz nükleer enerjiyi tıptan tarıma birçok alanda kullanmak istiyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz askeri değil, barışçıldır” ifadesini kullandı.

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