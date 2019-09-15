İran’dan flaş savaş açıklaması! ‘Menzilimizdesiniz’ ABD ile gerginliği devam eden İran’ın Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, "Herkes bilmelidir ki, ABD üsleri ve uçak gemileri menzilimizdedir" açıklamasında bulundu.

İran ve ABD arasında süregelen gerginlik, tarafların karşılıklı açıklamalarıyla devam ediyor. Washington yönetiminin geçen yıl nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran ekonomisine daha fazla yaptırım uygulaması, Basra Körfezi'nde gerginliği tırmandırmıştı. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Emir Hacızade açıklamalarda bulundu. Hacızade, "Herkes bilmelidir ki ABD'nin askeri üsleri ve uçak gemileri, füzelerimizin 2 bin kilometrelik menzili içerisindedir." ifadelerini kullandı. Hava Kuvvetleri Komutanı, "İran'ın tam teşekküllü savaşa daima hazır olduğunu" sözlerine ekledi. Tahran'dan gelen bu çıkışa, ABD'den henüz cevap gelmedi.

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