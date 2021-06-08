  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ve Rusya'dan kritik adım!
4 Müslümanı katletmişlerdi! İbrahim Kalın’dan Kanada’ya sert tepki
Çin’de maden ocağı çöktü
Nefret suçlarına pirim veren siyaset ve medya dili bundan sorumlu!
Ekonomi İran'dan flaş kripto para kararı! Ruhani devrede
Ekonomi

İran'dan flaş kripto para kararı! Ruhani devrede

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılması ve bu alana yatırım yapan vatandaşların sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 14:31:00 -
İran'dan flaş kripto para kararı! Ruhani devrede

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani başkanlığında toplandı.

İran ekonomisinde kripto paralarla ilgili arz ve taleplerin de ele alındığı toplantıda, kripto para madenciliği ve işlemleri hakkında Merkez Bankası tarafından sunulan rapor değerlendirildi.

Toplantıda dijital para ve kripto para alanıyla ilgili faaliyetlerde ulusal çıkarların korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, bu konuda yasal ve teknik meseleler konusunda dikkatli hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Ruhani, bu alanda dinamik bir strateji geliştirilmesi ve kripto paraların ülkenin makro ekonomisindeki rolü hakkında gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kripto para faaliyetleriyle ilgili toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Ruhani, kripto para alım satımıyla ilgili riskler nedeniyle bu alandaki yatırımların profesyonel şekilde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kripto para faaliyetlerini yasallaştırmak ve bu alanda halkın sermayesini korumak için ilgili bakanlıklar tarafından bir an önce çözüm yolları bulunmalı, gerekli yasa ve talimatların ortaya konulması ve tebliğ edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Elektrik kesintileri nedeniyle bitcoin madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'e kadar sürecek.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede elektrik tedarikinde yaşanan sıkıntıların kaynağı olarak gösterilen kripto para madenciliğine getirilen yasağın 22 Eylül'e kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dünyada en çok kripto para üretiminin yapıldığı ülkelerden İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede Bitcoin madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı.

İran'ın elektrik dağıtım şirketi "Tevanir" 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin 14 eyaletinde 50 lisanslı madencilik merkezinin faaliyet gösterdiğini ve toplam 209 megavat elektrik tükettiğini duyurmuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle Ruhani hükümetinin görev süresi sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay