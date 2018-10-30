İran'dan flaş açıklama! Anlaşma tamam...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 6. Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'da yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanının ve İzmir'de açılan Star rafinerisinin bölgedeki önemine vurgu yaptı.Üç ülke arasında özel sektöre yönelik, 'Üçlü Forum' kurulacağını ve bu kapsamda işbirliğinin daha da arttırılacağını vurgulayan Zarif, ''Üç ülke arasında tarih, kültür ve dinden kaynaklanan bir ortaklık var. Bu ortaklık gelecekte de devam edecektir. Ortaklıklar aynı zamanda uzun süreli ilişkilerimizin de bir göstergesidir. Her üç ülkenin de ortak bir iradesi mevcut. Bu üç ülkenin daha fazla gelişmesi, hem halklarının hayat standartlarının yükselmesi hem de bölgenin yükselmesi açısından oldukça önemli.'' diye konuştu.

6. Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda milli para birimi ile ticaret kararının alındığını aktaran Zarif, şöyle devam etti:

''Özel sektörlerimiz arasında bir forum oluşturduk. Bu çalışma bölgesel işbirliği için çok iyi bir adım olacak diye düşünüyoruz. Ayrıca bankacılık sektörleri arasındaki işbirlikleri konusunda da mutabık kaldık. Milli paralarımızla ticaret yapma noktasında anlaştık. Bu anlaşma ile ekonomik ilişkilerimizi dış müdahalelere karşı koruma altına almış olacağız. Ayrıca üç ülkeden oluşan bir teknik heyet kurduk. Bu heyetler, önümüzdeki 3 yılı programlamak için bir araya gelecekler. Bir sonraki toplantı İran'da yapılacak ve bu toplantıya kadar iyi bir plan hazırlamalarını istedik.''

"ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden gündeme gelmesi, Türkiye-İran ticari ilişkilerini, özellikle petrol alanında yapılan işbirliğini nasıl etkileyecek? İki ülke bu yaptırımlara karşı ne tür önlemler alınacak?" sorusunu Zarif, ''ABD'nin ambargoları şu anda da çok farklı baskılarla devam ediyor. Ancak bekledikleri sonucu alamadılar.'' şeklinde cevapladı.

Zarif, ABD'nin ambargo konusunda dünyaya baskı yaptığını belirterek, ABD'nin uluslararası toplumu bir seçimle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

ABD ile varılan nükleer anlaşmanın son yıllarda yapılan en büyük anlaşma olduğuna işaret eden Zarif, şunları söyledi:

''ABD'nin ambargo kararı bütün uluslararası kurallara karşı, BM Güvenlik Konseyi'nin kararına karşı. Bazı ülkeler yasalara uyduğu için, ABD tarafından cezalandırılıyor. Bunun gelecekte dünya düzenine çok büyük bir etkisi olacaktır. ABD'nin bu kararı karşısında dostlarımız, komşularımız ve Avrupa ülkeleri karşı çıkmıştır. Türkiye Devleti'ne, Sayın Cumhurbaşkanına ve Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. ABD ambargolarına rağmen Türkiye bizimle ilişkisini devam ettireceğini açıkladı. Bize destek verdi. Komşularımızla ilişkilerimizin ne kadar güçlü ve derin olduğunu görüyoruz. İlişkilerimiz bu ambargolardan çok fazla etkilenmeyecektir. Tabii ki bazı özel sektörler çalışma yöntemlerini değiştirme yönüne gidecekler. Bu da zaten kabul edilebilir bir davranıştır ancak bir yöntem bularak bunları çözeceğiz.''