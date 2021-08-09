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İran'dan flaş ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Donald Trump zihniyetiyle netice alamayacağını belirterek, nükleer anlaşmadan aşağısına razı olmayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 11:39:00 -
İran'dan flaş ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması halinde İran'ın da taahhütlerine döneceğini yineleyen Hatibzade, "ABD Trump zihniyetiyle netice alamaz. Hem zihniyet değişmeli hem de sahadaki gerçekliği görmelidir. Maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu onlar da biliyor biz de. İran nükleer anlaşmadan aşağısına razı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerinin yeniden başlamasıyla ilgili olarak da Hatibzade, şunları aktardı:

"Biz bu görüşmeleri hiçbir zaman terk etmedik. Yönetim değişikliği olduğu için müzakere heyetinde de değişiklikler olacaktır. Cumhurbaşkanı yaptırımların kaldırılması konusunda tereddüdü olmadığını söyledi. Bu süreç devam edecektir."

İranlı Sözcü, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili de basına yansıyan ve yansımayan birçok görüşme yaptıklarını ve tek çözümün çok taraflı hükümetin kurulması olduğunu belirtti.

Hatibzade, "Sınırlarımızda gelişmeler oluyor, İran sınırının sakin kalması yönünde mesaj vermeye çalıştık. Taliban Afganistan'ın geleceğinin bir parçasıdır. Müzakerelere destek vermeye hazır olduğumuzu söyledik" diye konuştu.

Sözcü Hatibzade, ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yakın zamanda Tahran'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

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