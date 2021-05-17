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Dünya İran'dan Filistin çağrısı
Dünya

İran'dan Filistin çağrısı

İran, Irak'tan "Arap Birliğini Filistin konusunda harekete geçirmesini" istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:20:00 -
İran'dan Filistin çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ruhani, Tahran-Riyad müzakerelerine atıfta Irak'ın Arap Birliğinin bir üyesi olarak bölge ülkeleri arasındaki ihtilafların çözümü konusunda oynadığı ara buluculuk rolünden duydukları memnuniyeti ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınayan Ruhani, "Irak'tan, Arap Birliğindeki potansiyelini kullanarak Birliğin Filistin konusunda daha aktif olması için çaba göstermesini bekliyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgede hala önemli bir güvenlik tehdidi olduğunu ve iki ülkenin bu örgütle mücadelede iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Ruhani, ABD'yi terörle mücadelede çifte standart uygulamakla suçladı.

ABD'nin Suriye ve Irak sınırındaki faaliyetlerinin "şüpheli" olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD'liler bölgede daima tahrip edici bir rol oynamışlardır. ABD'nin Irak'taki varlığı bu ülkenin istikrar ve güvenliğine hizmet etmez." görüşlerini paylaştı.

Ruhani ayrıca İran'ın Kerbela Başkonsolosluğuna yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Irak hükümetinden bu saldırılara kesin ve süratli tepki göstermesini istedi.

Öte yandan Irak Başbakanı Kazımi de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Kazımi, "Bu cinayetlere karşı ciddi bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. İslam ülkeleri ve Arap Birliğine üye ülkelerin liderleriyle yapacağımız görüşmelerde bu konuda mutlaka kesin ve güçlü kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ayrıca, İran'ın Kerbela Başkonsolosluğuna yapılan saldırı nedeniyle özür dileyen Kazımi'nin konunun takipçisi olacaklarını ve saldırının failleriyle ciddi şekilde mücadele edeceklerini söylediği aktarıldı.

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