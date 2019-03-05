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İran'dan Esed açıklaması: Haberimiz yoktu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Beşşar Esed'in ülkelerine düzenlediği ziyaretten haberlerinin olmadığını açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 10:37
İran'dan Esed açıklaması: Haberimiz yoktu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanlığı'nın, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in Tahran ziyaretinden hiçbir şekilde haberdar olmadığını belirtti.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesinden Esed'in ziyaretiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada bakanlığın, bu temaslara ilişkin bilgilendirilmediği eleştirisinde bulundu.

Açıklamasında, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve bazı diplomatların bu ziyaretten haberdar edilebileceğine işaret eden Kasımi, "Dışişleri Bakanlığı, bu ziyaretin hiçbir aşamasıyla ilgili bilgilendirilmedi. Ziyaretin sonuna kadar bakanlığa bilgi verilmedi." ifadelerini kullandı.

"Sayın Bakan'ın istifası..."

Kasımi, Zarif'in istifasının bu konuyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialara ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zarif'in istifasının nedenlerinden bir tanesi de Dışişleri Bakanlığı ile olan bu tür koordinasyonsuzluk durumlarıydı. Ancak daha önce açıklandığı gibi Sayın Bakan'ın istifası şahsi bir meseleden kaynaklanmamıştır. Zarif'in çabası Dışişleri Bakanlığı ve diplomatik kurumların asli konumlarına yükselmesi içindi."

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 25 Şubat'ta sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilen Zarif, 27 Şubat'ta İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için düzenlenen resmi karşılama töreninde hazır bulunmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in 25 Şubat akşamı İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtilmişti.

İran'daki "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada Zarif'in, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." dediği ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:37
  1. İran
  2. Esed

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