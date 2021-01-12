  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan Ermenistan adımı! Görüntüler ortaya çıktı
Dünya

İran'dan Ermenistan adımı! Görüntüler ortaya çıktı

Dağlık Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'a askeri yardımlar yapan İran'dan bölgeye ilişkin yeni hamleler geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 11:20:00 -
İran'dan Ermenistan adımı! Görüntüler ortaya çıktı

Dağlık Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'a askeri alanda yardım yaparken yakalanan İran'dan yeni adımlar geliyor.

Çatışma ortamı sırasında Rusya'nın savaşa ilişkin açıklaması sonrası Dağlık Karabağ kararını duyuran İran, Ermenistan'ın yanında yer alan açıklamalar yapmıştı.

Savaşın sona ermesinin ardından İran, Ermenistan'a yeni yardımlar yapmaya başladı.

Tahran yönetimi, Ermenistan'a askeri Kamaz kamyonları göndermeye yeniden başladı.

Rusya'dan Hazar Denizi üzerinden Anzali limanına gönderilen bu Kamaz kamyonları, İran Nurduz gümrük kontrol noktasından Ermenistan'a teslim edilmek üzere Culfa şehrine gönderiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

iranın yönetimi ermenilerde
  • Yanıtla

Sosysuzlar

bunlar hep kahpece hep kalleşçe
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı
Dünya

Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın uluslararası arenada oluşturduğu olumsuz tabloyu y..
ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı
Dünya

ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardığı Küba'yı yeniden list..
Enver Aysever dinsizliğe kapı araladı: Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!
Gündem

Enver Aysever dinsizliğe kapı araladı: Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!

Gazetecilik kisvesi altında çoğu zaman aşağılık ifadelerle Müslümanları hedef alan Enver Aysever, Cumhuriyet Gazetesi'nden yazdığı "Kurtarıc..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay