İran'dan Ermenistan adımı! Görüntüler ortaya çıktı
Dağlık Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'a askeri yardımlar yapan İran'dan bölgeye ilişkin yeni hamleler geliyor.
Dağlık Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'a askeri alanda yardım yaparken yakalanan İran'dan yeni adımlar geliyor.
Çatışma ortamı sırasında Rusya'nın savaşa ilişkin açıklaması sonrası Dağlık Karabağ kararını duyuran İran, Ermenistan'ın yanında yer alan açıklamalar yapmıştı.
Savaşın sona ermesinin ardından İran, Ermenistan'a yeni yardımlar yapmaya başladı.
Tahran yönetimi, Ermenistan'a askeri Kamaz kamyonları göndermeye yeniden başladı.
Rusya'dan Hazar Denizi üzerinden Anzali limanına gönderilen bu Kamaz kamyonları, İran Nurduz gümrük kontrol noktasından Ermenistan'a teslim edilmek üzere Culfa şehrine gönderiliyor.