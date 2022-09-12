İran’dan dünyayı tedirgin eden açıklama: O ülkeyi yok edecek bir İHA geliştirdik

İran, insansız hava aracı teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Keyumars Haydari, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv gibi şehirlerini vurmak üzere uzun menzilli kamikaze drone'lar geliştirdiklerini söyledi.

İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ın şefi David Barnea ise İran'ı uyardı.

Barnea, İsrail'e veya İsraillilere karşı güç kullanması halinde İran'ın acı verici bir yanıtla karşılaşacağını ifade etti.

İki ülke arasında uzun süredir devam eden gerilim sıcak bir çatışmayla neticelenmiş değil.

İran ile Batı arasında nükleer anlaşmaya varılması için görüşmeler sürerken İsrail ise buna şiddetle karşı çıkıyor.

Kaynak: Mepa News