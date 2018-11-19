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İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarla hedef aldığı İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani, açıklamalarda bulundu. İran lideri, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkeleriyle ilişkilerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:24
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikan yaptırımlarına rağmen ülkesinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkeleriyle ilişkilerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

"Türkiye ile ilişkilerimiz daha da güçlendireceğiz"

Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde halka seslenen Ruhani, ABD'nin İran'a karşı başlattığı yaptırımlara değinerek, "ABD, İran milletiyle kardeş Türkiye, Azerbaycan ve Irak milletlerinin ilişkisini zayıflatamayacak. Komşularımızla ilişkilerimiz daha da güçlendireceğiz "dedi.

ABD'nin ekonomik baskılarla İran'ı benimsediği yüce hedeflerinden alıkoyamayacağını söyleyen Ruhani ekledi, "Bağımsız ve özgür kalmaya devam edeceğiz ve ABD'ye boyun eğmeyeceğiz. Bize bu ekonomik savaşı dayatanlara karşı ellerimizi yukarı kaldırmayacağız."

ABD'nin uyguladığı petrol ambargosuna rağmen İran'ın petrol satışını önleyemeyeceğini savunan Ruhani, petrol ihraç etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:24
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  3. Ruhani
  4. İran

YORUM YAZ

  • ZuhalZuhal12 dk önce
    Amerika bugün size yanaşsa Turkiye'nin kuyusunu kazarsiniz.Hepiniz denendiniz ve hepiniz sınıfta kaldınız bu milletin dostluğunu çok çabuk unuttunuz,yine unutursunuz biz herşeyi gördük,kimin ne olduğunu anladık nokta.
  • Şeref KazanŞeref Kazan16 dk önce
    Onun için mi el altından hala PKK yıbeslersiniz
  • Mesut SarpMesut Sarp22 dk önce
    Evet New York Times, die Welt, Le Figaro ve nice nice uluslararası basın organları sürmanşet Ruhaninin "İran milletiyle kardeş Türkiye" aciklamasini yazıyor...
  • Adem EvliyaAdem Evliya23 dk önce
    Çok yerinde bir çıkış.
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