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Gündem İran'dan DEAŞ ve ABD iddiası!
Gündem

İran'dan DEAŞ ve ABD iddiası!

İran Cumhurbaşkanı Reisi, terör örgütü DEAŞ'ın ABD tarafından kurulduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 07:26:00 -
İran'dan DEAŞ ve ABD iddiası!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü DEAŞ'la ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AA'da yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Reisi, görüşmede ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve DEAŞ bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Mikdad da Reisi'yi Şam'a davet etti.

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