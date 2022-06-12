İran'dan cevap: Bize ait değil

İran, Venezuela'ya devredilen ve Arjantin tarafından el konulan uçağın İran Havayollarına ait olmadığını açıkladı.

Arjantin, ABD'nin yaptırım uyguladığı İran Havayollarından Venezuela'ya devredilen uçağa el koydu. İran'ın Mahan Hava Yolları Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Emir Hüseyini Zevalnuri, Arjantin'in alıkoyduğunu açıkladığı yolcu uçağının İran'a ait olmadığını ve söz konusu uçağın 1 yıl önce Venezuela'ya satıldığını söyledi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin başkenti Buenos Aires yakınındaki Uluslararası Ezeiza Havalimanı'nda bulunan Venezuela bayraklı, 5'i İranlı 14'ü Venezuelalı 19 kişilik mürettebatı olan Boeing 747-300 tipli YV3531 kayıt numaralı kargo uçağının operasyonları durduruldu.

Arjantin'in vize talep etmemesi nedeniyle Venezuelalıların pasaportlarının teslim edildiği, İranlı mürettebatın pasaportlarına el konulduğu ancak tarifeli bir uçakla Arjantin'den ayrılabilecekleri aktarıldı.

Güvenlik güçleri tarafından aranan, araba parçaları taşıdığı belirlenen kargo uçağının Arjantin'e Venezuela'nın başkenti Karakas'tan 6 Haziran'da geldiği, 7 Haziran'da Karakas'a dönmesinin planlandığı ancak yakıt yetersizliği nedeniyle bu uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Uçağın, 8 Haziran'da yakıt almak üzere Arjantin'den Uruguay'a hareket ettiği fakat Uruguay'ın hava sahasını kapatması üzerine yakıt alamadan Arjantin'e geri döndüğü açıklandı.

Olay, muhalif milletvekili Gerardo Milman'ın uçak hakkında hükümetten rapor talep etmesi üzerine basına yansıdı.

'Bize ait değil'

İran'ın Mahan Hava Yolları Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Emir Hüseyini Zevalnuri, Arjantin'in Mahan şirketine ait yolcu uçağını alıkoyduğu iddialarına yanıt verdi. Zevalnuri, Arjantin'in alıkoyduğunu açıkladığı yolcu uçağının İran'a ait olmadığını ve söz konusu uçağın bir yıl önce Venezuela'ya satıldığını söyledi. Zevalnuri açıklamasında, "Alıkonulduğu açıklanan Boeing 747 yolcu uçağı artık Mahan şirketine ait değil. Bir yıl önce Venezuela'ya ait bir hava yolu şirketine satılmıştı ve bizimle bir ilişkisi yok" dedi.

Arjantin hükümetinin alıkonulan uçağın Mahan şirketine ait olduğu açıklamasının siyasi olduğunu belirten Zevalnuri, "Uçağın bizim ile bir ilişkisi yok. Buna rağmen ABD yaptırımları gerekçe gösterilerek alıkonulan uçağın İran'a ait gösterilmesi tamamıyla siyasidir" ifadelerini kullandı.

Zevalnuri, uçakta tutuklandığı belirtilen çalışanların Mahan şirketi çalışanları olmadığını belirtti.