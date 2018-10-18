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İran'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, kaybolan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:36
İran'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarının beklentilerden uzak olmadığını ancak bu konuda Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasının neticesini bekleyeceklerini söyledi.

Rusya'nın "El-Yevm" televizyonuna verdiği mülakatta Abdullahiyan, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğüne yönelik iddiaların beklentilerden uzak olmadığını belirtti.  

Abdullahiyan, "Kaşıkçı konusunda Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasının sonuçlarını bekleyeceğiz." dedi. 

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:36
  1. İstanbul
  2. İran
  3. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
  4. açıklama

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