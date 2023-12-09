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Dünya İran'dan çarpıcı 'nükleer' açıklaması! Bunu yaptılar: ABD ağır suyu bizden alıyor, biz, söyledik! Ülkeler şokta
Dünya

İran'dan çarpıcı 'nükleer' açıklaması! Bunu yaptılar: ABD ağır suyu bizden alıyor, biz, söyledik! Ülkeler şokta

Yeniakit Publisher
2023-12-09 22:20:00 -
İran'dan çarpıcı 'nükleer' açıklaması! Bunu yaptılar: ABD ağır suyu bizden alıyor, biz, söyledik! Ülkeler şokta

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan , çarpıcı sözler ile kamuoyuna duyuru yaptı: ABD'nin nükleer reaktörleri için İran'ın ağırlaştırılmış suyunu satın alıyor! Bu haber sonrası bunu da yaptılar yorumlarıyla tepki gösterdiler!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin yaptırımlar uygulamasına rağmen nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyu üçüncü taraflar aracılığıyla satın aldığını söyledi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da bir etkinlikte konuşan Abdullahiyan, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin en gelişmiş alanlarının füze ve nükleer enerji sektörü olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, "ABD, İran'ın ağır suyunu bir aracı üzerinden satın alıyor. Batılı bir yetkili bana dünya çapında üretilen en kaliteli ağır suyun İran'a ait olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Abdullahiyan, ABD'nin 2018'de tek taraflı çekilmesinden sonra fiilen ortadan kalkan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda ilerleme sağlanamadığını belirterek şöyle konuştu: "Biz baştan beri kırmızı çizgileri geçmeyeceğimizi söyledik. Karşımızda bir belge var ve karşı taraf bizim kırmızı çizgilerimizi dikkate almağı için anlaşmaya geri dönmedik. Biz ilerledikçe nükleer anlaşma faydalarını giderek kaybediyor. Nükleer anlaşmanın dar tünelinde kendimizi sıkıştırmayacağız."

 

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