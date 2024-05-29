İran'dan beklenmedik karar: Azerbaycan Türkçesine yasak! O Türk yazarı kitabı yazdı ama basılmadı!

İran Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı, Güney Azerbaycan Türkü yazar Reza Huseyni Baganam'ın Azerbaycan Türkçesiyle yazdığı "Sürgünde" kitabının yayımlanmasına izin vermedi. Yazar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim, kitapta kullanılan dilin İran Azerbaycanı'nın gerçek Türkçesi ve Tebriz lehçesi kurallarına uymadığı gerekçesiyle kitabın yayınlanmasına izin vermedi" dedi.

AZERBAYCAN'DA BASILAN KİTAPLARIN İRAN'DA BASIMINA İZİN VERİLMEYECEK

Bir süre önce İran'ın Doğu Azerbaycan Vilayeti Kültür ve Rehberlik Dairesi Başkan Vekili Hasan Guli, Azerbaycan Türkçesiyle basılan kitapların diliyle ilgili yaptığı açıklamada, Azerbaycan edebi alanında kitapların basımının şöyle olduğunu söylemişti: Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kabul edilen dil ve devlet dilinin kurallarına uygun olarak İran'da yayınlanmasına izin verilmeyecektir. Guli konuya ilişkin, "Türk dilinin farklı lehçeleri vardır. Komşu ülkelerde bu dil farklı lehçelerde konuşulmakta ve farklı alfabelerle yazılmaktadır. Ancak asıl Türkçe, İran Türkçesinin Tebriz lehçesidir. Bu kurala tüm kitaplarda uyulmalıdır" dedi.

İranlı ideologlar, onlarca yıldır Azerbaycan Türklerinin tek bir edebi dile sahip olmasını engellemeye çalıştı. Burada temel amaç halkı bölmek, lehçe farklılıklarını birbirlerini anlamayacak seviyeye getirmektir.

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