İran'dan beklenmedik hamle! Türkiye'nin eski uçaklarını satın almak zorunda kaldılar

İran basınında 4 Airbus uçak ithal edildiğine ilişkin haberlerin yer almasının ardından, yetkililer satın alımı doğruladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (İSNA) göre, İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hasan Huşhu, uçak ithalatını teyit etti.

Huşhu açıklamasında, “Fransa’da üretilen Airbus 340 tipi uçaklar geçtiğimiz günlerde ülkeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu uçaklar daha önce Türk Hava Yolları filosunda da görev yapmıştı. Uçaklar, 2018-2019 yıllarında Hong Kong merkezli Avro Global'e satılmıştı.

1996-2000 yılları arasında üretilen ve yaş ortalaması 24 civarında olan 4 uçak İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na indi.

Yaptırımlar İran'ı zorluyor

ABD’nin 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) tek taraflı olarak çekildiğini açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), KOEP ile kaldırılan ya da istisna tanınan tüm yaptırımların yeniden uygulamaya konulmasına karar vermişti.

Bu çerçevede, 6 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren ABD yaptırımları sivil havacılık sektörünü de kapsıyor. Yaptırımlar nedeniyle İran, yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı yapamıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre; İran Hava Yolu Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Berhor, Aralık 2021’de uçakların yarısından fazlasının yaptırımlar nedeniyle tamir edilemediği için uçamaz halde olduğunu açıklamıştı.

Ülkede, uçak arızaları nedeniyle sık sık uçuşlar iptal ediliyor, seferlerde gecikmeler yaşanıyor.