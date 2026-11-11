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Gündem İran'dan Batı'yı sarsan füzeli tehdit! ABD saldırmaya kalkarsa Avrupa'daki üslerini vururuz!
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İran'dan Batı'yı sarsan füzeli tehdit! ABD saldırmaya kalkarsa Avrupa'daki üslerini vururuz!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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İran'dan Batı'yı sarsan füzeli tehdit! ABD saldırmaya kalkarsa Avrupa'daki üslerini vururuz!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği mülakatta ABD ve müttehitlerine gözdağı verdi. ABD’nin muhtemel bir saldırı hatasına kalkışması durumunda savaşın bölgesel kalmayacağını belirten Rızai, füze menzillerinin Avrupa'daki Amerikan üslerini ve uzak adalardaki askeri hedefleri kapsadığını açıkça ilan etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ülkeye herhangi bir saldırısı halinde Avrupa ülkelerindeki bazı ABD üslerini hedef alabileceklerini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonuna konuştu.

"AMERİKALILARIN YAKINDAKİ ÜSLERİYLE YETİNMEYECEĞİZ"

ABD'nin saldırı tehditlerini değerlendiren Rızai, saldırı sonrasında başlayacak savaşın kısa süreli olmayacağını belirterek, "Amerikalılar, herhangi bir saldırı hatasına yeltenirse yakındaki üslerle yetinmeyeceğiz, ABD'nin uzak bölgelerdeki üslerini de hedef alacağız." dedi.

 

"AVRUPA'DAKİ ÜSLERİNİ DE HEDEF ALABİLİRİZ"

Rızai, "Füzelerimizin oralara erişemeyeceğini düşündükleri bazı adaları hedef alabiliriz. ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini de hedef alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Rızai, ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin ABD'nin İran'a karşı askeri saldırısında işbirliği yapmaması gerektiğini söyledi. Rızai, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğini kapsayan ortak bir birlik kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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