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Dünya İran'dan Basra Körfezi'nde şüpheli gemiye operasyon!
Dünya

İran'dan Basra Körfezi'nde şüpheli gemiye operasyon!

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Basra Körfezi’nin Kiş Adası sahilinde 90 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koyduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 18:58:00 - 2022-06-16 19:09:29

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Basra Körfezi’nin Kiş Adası sahilinde 90 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koyduğu açıklandı.

İran’ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Basra Körfezi’nde 90 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemi tespit ettiğini ve gemiye el koyduğunu duyurdu.

5 mürettebat tutuklandı

 

Gemide bulunan 5 mürettebatın tutuklandığını belirten Kahramani, “Basra Körfezi’nde bir geminin 90 bin litre kaçak yakıt taşıdığı belirlendi. Deniz Kuvvetleri hızlı bir şekilde hareket ederek, kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu” ifadelerini kullandı.

Kaçakçıların gemiye alıkonulmadan önce kaçak yakıtı denize boşaltmaya çalıştığı görüldü.

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